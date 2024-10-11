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Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü: MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde, eski yarışmacıların programa konuk olması izleyiciler arasında tartışma yarattı. Programın yayınlanan fragmanında eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa katılmak üzere çağrıldığı görülürken, bu durum sosyal medya platformlarında büyük tepki topladı. İzleyiciler, eski yarışmacıların oyuna dahil edilmesinin adaletsizlik olduğunu savundu.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:53
Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü: MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa dahil edilmesi izleyiciler arasında büyük tepki çekti. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi ve birçok kişi bu durumu adaletsiz olarak değerlendirdi.

Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü: MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar

Bu akşam İstanbul Kemerburgaz'da çekilen bölümde, eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununda yer alacağı açıklandı. Bu gelişme, MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından sosyal medya platformlarında eleştirildi.

Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü: MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar

Programın sıkı takipçileri, eski yarışmacıların varlığının mevcut yarışmacılar üzerinde baskı oluşturacağını ve oyun dengesini bozacağını belirtti.

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