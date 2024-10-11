Eski Yarışmacıların Dönüşü İzleyicileri İkiye Böldü: MasterChef Türkiye’de Şaşırtan Karar

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununa dahil edilmesi izleyiciler arasında büyük tepki çekti. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi ve birçok kişi bu durumu adaletsiz olarak değerlendirdi.