Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in partnerleri belli oldu! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. Diriliş Osman için nefesler tutuldu. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Savaş sahneleri oyuncu kadrosu ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.

14.08.2019 12:34 - Son Güncelleme: 15.08.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





