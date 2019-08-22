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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisi milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Diriliş Osman'da kadroda yer alacak oyuncular belli olmaya başladı. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sürem ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne vakit başlamış olacak? Savaş sahneleri oyuncu ekibi ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.

22.08.2019 17:04 - Son Güncelleme: 22.08.2019 17:04
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

DİRİLİŞ OSMAN BAŞROLÜNDE BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Gaziantepli olan Burak Özçivit lise eğitimini Kazım İşmen Lisesinde üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde tamamlamıştır.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman, Burak Özçivit ile bir kez daha gündem oldu.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman, Burak Özçivit ile bir kez daha gündem oldu.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partnerleri açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceğini merakla bekleyen izleyici, istediği cevapları almaya başladı. Peki Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

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