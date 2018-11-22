Çarpışma dizisi oyuncuları kimler? Karakterleri tanıyalım! İşte Çarpışma oyuncu kadrosu ve konusu
Çarpışma dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. Show TV'de yayınlanacak olan Çarpışma dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Çarpışma dizisi oyuncuları kimler? Çarpışma konusu nedir? İşte Çarpışma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi hakkında merak edilenler...
Çarpışma dizisi ilk bölümüyle Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çarpışma dizisinin konusu nedir? Çarpışma oyuncuları kimler? İşte Çarpışma dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...
ÇARPIŞMA DİZİSİ KONUSU
Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nde görevli bir başkomiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…
KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)
İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.
Kıvanç Tatlıtuğ Kimdir, Kaç Yaşında?
Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine "Gümüş" dizisinde canlandırdığı "Mehmet" karakteri ile giriş yaptı.
Rol aldığı "Gümüş" dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline "Onur Konuğu" olarak katıldı ve "Onur Ödülleri" aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.
ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)
Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.
Elçin Sangu Kimdir, Kaç Yaşında?
Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.
Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer", "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.
Elçin Sangu 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve "43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri"nden "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülü almıştır.
2017 yılında "Mutluluk Zamanı" filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.
VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)
Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.
Onur Saylak Kimdir, Kaç Yaşında?
Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.
Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.
Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol almıştır.
Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.