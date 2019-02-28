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Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde kararlı ve dirayetli bir karakter olan 'Hünkar Yaman'a can veren Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek... Usta oyuncunun Altan Gördüm'den olan kızı Alize Gördüm'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in ve diğer ünlülerin çocukları...

28.02.2019 04:42 - Son Güncelleme: 28.02.2019 05:03
Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

Atv ekranlarında yayınlanan Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da kararlı ve dirayetli bir karakter olan 'Hünkar Yaman'a can veren Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

Usta oyuncunun Altan Gördüm'den olan kızı Alize Gördüm'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in ve diğer ünlülerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

Alize Gördüm

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Hünkar'ı Vahide Perçin hakkında şaşırtan gerçek! Vahide Perçin'in kızını görenler hayrete düştü (Ünlülerin çocukları)

Alize Gördüm

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