Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz isim! Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldı

Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Bir dönem Karadayı dizisinde boy gösteren Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Müjgan Hekimoğlu karakterine can verecek. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Melike İpek Yalova, devlet hastanesine tayin olan idealist doktor karakteriyle ekranlarda olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu...

24.01.2019 19:25 - Son Güncelleme: 24.01.2019 20:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





