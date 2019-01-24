Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz isim! Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisine katıldı
Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Bir dönem Karadayı dizisinde boy gösteren Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Müjgan Hekimoğlu karakterine can verecek. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Melike İpek Yalova, devlet hastanesine tayin olan idealist doktor karakteriyle ekranlarda olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu...
24.01.2019 19:25
- Son Güncelleme: 24.01.2019 20:11
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna sürpriz ism...
1984 yılında Ankara'da doğan Melike İpek Yalova'nın babası aslen Aydınlıdır. Melike İpek Yalova'nın babası Avukat Doç. Dr. siyasetçi, Spor Yöneticisi, Akademisyen ve eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'dır.
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır.
Güzelliği Türk sinema tarihinin usta ve en güzel oyuncularından Türkan Şoray'ı andıran Melike İpek ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir.
Daha sonra Karadayı dizisinde Ayten karakteri ile oyunculuk serüvenini sürdürmüştür.