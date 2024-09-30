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Bir Gece Masalı’nın 5. bölümü nefes kesecek! Süreyya’nın hatası Canfeza'yı tehlikeye atacak

Geçtiğimiz hafta atv ekranlarında dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, reytinglerin "Tüm Kişiler" kategorisinin çok izlenen yapımı oldu.Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı'nın beşinci bölümü de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 5. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:48 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:53
Bir Gece Masalı’nın 5. bölümü nefes kesecek! Süreyya’nın hatası Canfeza’yı tehlikeye atacak

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından oldukça sevildi.

Bir Gece Masalı’nın 5. bölümü nefes kesecek! Süreyya’nın hatası Canfeza’yı tehlikeye atacak

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" nın geçtiğimiz hafta yayımlanan dördüncü bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,17 reyting ve %20,75 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

Bir Gece Masalı’nın 5. bölümü nefes kesecek! Süreyya’nın hatası Canfeza’yı tehlikeye atacak

Dizinin 1 Ekim Salı günü yayımlanacak beşinci bölümü de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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