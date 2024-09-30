Bir Gece Masalı’nın 5. bölümü nefes kesecek! Süreyya’nın hatası Canfeza’yı tehlikeye atacak

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı izleyiciler tarafından oldukça sevildi.

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" nın geçtiğimiz hafta yayımlanan dördüncü bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,17 reyting ve %20,75 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.