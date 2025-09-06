PODCAST CANLI YAYIN

Beklenen gün geldi: Can Borcu bu akşam atv’de! İşte yeni sezona dair ipuçları...

İlk sezonuyla izleyiciyi atv ekranlarına kilitleyen Can Borcu için beklenen gün geldi. Yeni sezonda temposunu daha da yükseltmeye hazırlanan ve kadrosuna kattığı yeni isimlerle heyecanı yükselten NTC Medya imzalı dizi, bu akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki Can Borcu ikinci sezon ilk bölümde neler olacak? Atv'nin fenomen dizisinin kadrosunda hangi oyuncular yer alacak? İşte Can Borcu'nun yeni sezonuna dair tüm detaylar...

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, merakla beklenen ikinci sezonuyla geri dönüyor! İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen NTC Medya imzalı dizi, yeni sezonda temposunu daha da yükseltmeye hazırlanıyor.

23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğündeki patlamadan sonra Doğa tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Hastanedeyken Mehmet'in ölüm haberi gelir ve aile tamamen yıkılır.

Cenazeden dönen Musluoğlu ailesi, evde polis aramasıyla karşılaşır. Mehmet'in yasa dışı işlere bulaştığı iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Şirket de dahil ailenin tüm varlığı tehlikededir. Handan, bu yükün altında nasıl ayakta kalacağını düşünürken, Emel'in şantajı işleri daha da zorlaştırır.

Oysa kimsenin bilmediği gerçek şudur: Mehmet ölmemiştir. Ona kurulan komployu açığa çıkarmak için bir süre ölüymüş gibi davranacaktır. Ancak Handan'ı bütün bu yükle tek başına bırakmaya da niyeti yoktur.

YENİ KARAKTERLERDEN AÇIKLAMALAR

Bu sezon kadroya Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü isimler katıldı. Yeni sezon öncesi ise heyecanlarını böyle paylaştılar...

"CAN BORCU HEPİMİZİN HİKAYESİ"

Usta oyuncu Seray Gözler, dizinin kadrosuna "Sermine" karakteriyle dahil oldu.

Sermine, geçmişte büyük acılar yaşamış ama her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış inatçı bir kadın... Oğluna karşı hep suçluluk hisseden Sermine, yapamadıklarını torunları için telafi etmek isteyen, yaşadığı zorluklardan güçlenerek çıkan bir karakter.

Seray Gözler, rolü için duyduğu heyecanı şu sözlerle anlattı: "Sezon hazırlıkları başladığında Sermine karakteri bana teklif edildi. Okuduğumda çok beğendim ve bugüne kadar oynamadığım bir karakter olduğunu düşündüm. Bir oyuncu için bu çok kıymetli. Sermine'yi sevdim ve 'koluna girip onunla yürümek istiyorum' dedim. Senaryonun sürprizlerle dolu olması, sahnelerin akıcılığı beni çok etkiledi"

"SENARYONUN TEMPOSU VE DENGESİ MÜTHİŞ"

Dizinin kadrosuna "Oğuz" karakteriyle katılan başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu, rolü hakkında ilk kez konuştu.

"Uzun yıllardır devlet için üst düzey görevlerde çalışan bir polisi canlandırıyorum" diyen Benderlioğlu, karakteri için şunları söyledi: "Son derece düzenli, titiz ve kararlı biri. Kafasına koyduğunu planlı ve akılcı bir şekilde sonuna kadar götüren, aynı zamanda esprili ve sıcakkanlı bir karakter."

Diziye katılma sürecinden de bahseden Benderlioğlu, "NTC Medya bana bu rolü önerdiğinde çok mutlu oldum. Böyle güçlü bir oyuncu kadrosunun parçası olmak büyük bir gurur. Senaryonun temposu ve dengesi müthiş. Hem deneyimli hem genç yeteneklerle dolu bir ekip... Set ortamı inanılmaz sıcak ve profesyonel. Bu da oyuncu olarak bize büyük motivasyon sağlıyor" dedi.

Yeni sezon hakkında da ipuçları veren Benderlioğlu, "Bu sezon izleyiciyi aksiyonun ve heyecanın hiç azalmadığı, romantizmle harmanlanmış yüksek tempolu bir hikâye bekliyor" şeklinde konuştu.

"BU ROL BANA DA BİR YOLCULUK YAŞATACAK"

İkinci sezonun sürprizlerinden biri de Serra Pirinç'in 'Ilgın' karakteriyle ekibe dahil olması. Pirinç, rolüyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Ilgın, amaçları için yaşayan, değerleri uğruna her şeyi göze alabilen bir kız. Onun bu inançlarının zamanla nasıl değiştiğini ve dönüşümünü izlemek çok heyecan verici olacak. Teklif ilk bana ulaştığında büyük bir heyecan duydum; çünkü uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir ekiple karşı karşıyaydım. Karakterin çok katmanlı oluşu beni ilk anda yakaladı. Bu rolün bana da bir yolculuk yaşatacağını hissettim."

Pirinç, usta oyuncularla aynı sahneyi paylaşmanın ve enerjisi yüksek genç bir ekibin parçası olmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı. Hem deneyimli isimlerle aynı sahnede yer almanın hem de genç oyuncu arkadaşlarıyla enerjiyi paylaşmanın kendisine büyük heyecan verdiğini belirten Pirinç, "Bu kadronun bir parçası olmak benim için gerçekten çok özel. Hem ustalarımla hem de genç oyuncu arkadaşlarımla aynı enerjiyi paylaşmak bana büyük bir heyecan veriyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yeni sezon hakkında da konuşan oyuncu, izleyicileri kalplere dokunan, temposu yüksek ve sürükleyici bir hikâyenin beklediğini ifade etti. Karakterler arasındaki çatışmalar, ilişkiler ve sürprizlerin ekranda bambaşka bir dinamizm yaratacağını söyleyen Pirinç, "İzleyen herkesin kendinden bir şey bulacağı, heyecanla takip edeceği bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

OYUNCU KADROSU

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), EMİR BENDİRLİOĞLU (Oğuz), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa), SERAY GÖZLER (Sermine)

Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunuyor. Can Borcu, ikinci sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak ve her Cumartesi akşamı heyecan dolu bölümleriyle izleyicisine sürprizler yaşatacak.

Emir Benderlioğlu

Ebru Özkan Saban

Bülent İnal