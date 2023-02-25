Başım Belada izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor! Başım Belada'nın yayın tarihi belli oldu! Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner...
Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada'nın yayın tarihi belli oldu Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor. Başım Belada dizisi oyuncu kadrosunda bakın kimler var...
25.02.2023 11:20 - Son Güncelleme: 25.02.2023 11:20
'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.