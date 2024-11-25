atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Bala Hatun şehit mi oluyor? Tüm Türkiye ekranlara kilitlenecek

172. bölümde neler olacak?

Sofia; Osman Bey ve Bala Hatun'dan intikam almak için gözünü karartmıştır. Osman Bey'i en büyük zaafından, Bala'dan vurmak için yaptığı şeytani plan nedir? Öte yandan Sofia kurduğu şeytani planla büyük bir kıyım yapmayı hedeflemektedir. Bütün Kayı kadınları kılıcının ucunda olan Sofia, intikamına çok yaklaşmıştır. Bala Hatun, Holofira, Gonca Hatun şehit mi oluyor? Gözlerinin önünde Bala Hatun'un şehit olmasıyla çılgına dönen Osman Bey ne yapacaktır? Bala Hatun, Sofia tarafından şehit mi ediliyor?