atv'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor.