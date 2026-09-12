CANLI YAYIN
Geri

Aşk ve Taht’ta harem savaşları başlıyor: Destina Cariye Olarak Sarayda!

atv'nin yeni dönem dizisi 'Aşk ve Taht', Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında haremin kapalı koridorlarına uzanan güç mücadelelerini ekrana taşıyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkışıyla sarsılan dengeler, Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun arasındaki iktidar savaşı, Anna, Mihrişah ve diğer isimlerin çekişmeleriyle derinleşiyor. Dizide bir prensesin cariyeye dönüşü ve içeriden planlanan intikam hamlesi de hikâyeyi ateşliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ATV’nin yeni dizisi ’Aşk ve Taht’ Selçuklu Sarayı’nda başlıyor

atv'nin Bozdağ Film imzalı, dev prodüksiyonlu yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında soluksuz yaşanacak aşk ve iktidar mücadelelerine davet ediyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın yıllar süren zindan karanlığından çıkıp tahta oturmasıyla sarsılan dengeler, harem koridorlarında gerginliği artırıyor. Devletin geleceği sadece vezirlerin ve meliklerin kararlarıyla değil, haremin derinliklerinde kurulan stratejiler, mutfaktan harem dairesine uzanan çekişmeler ve geçmişin bitmeyen hesaplaşmalarıyla şekilleniyor.

Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun arasında harem mücadelesi

Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun Karşı Karşıya

Sarayın sarsılmaz baş hatunu Ümmühan Hatun, hanedanın düzenini her şeyin üstünde tutarak hareme mutlak hakimiyet kurmak istiyor.

Ümmühan Hatun öz oğlu Alaaddin’le bile çatışmaktan çekinmiyor

Düzeni korumak adına öz oğlu Alaaddin'le bile çatışmayı göze alan Ümmühan Hatun, idari işlerden sorumlu Mihrişah Hatun aracılığıyla otoritesini hissettiriyor. Ancak karşısında, öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtmak ve geçmişin hesabını sormak için Konya'ya dönen 'Abla Hatun' Nurcihan'ı buluyor.

Nurcihan Hatun haremi satranç tahtası gibi kullanıyor

Keskin zekası ve nüfuzuyla haremi adeta bir satranç tahtası gibi kullanan Nurcihan, Ümmühan Hatun'a duyduğu derin öfkeyle kendi iktidar alanını örerken, en büyük desteği aristokrat geçmişiyle dikkat çeken sağ kolu Anna'dan alıyordu.

Ümmühan Hatun’dan rakibi Nurcihan’a tehlikeli hamle

Harem Koridorlarında Tehlikeli Oyunlar

Alaaddin ile Melike Hatun'un evlilik hazırlıkları sürerken, sarayın kadınlar dünyasında da kılıçlar çekildi. Ümmühan Hatun, hareme nüfuz etmeye çalışan rakibi Nurcihan'ın en yakınındaki Anna'yı Alaaddin'in has odasına göndererek tehlikeli bir hamle yaptı.

Melike Hatun kıskançlık krizine girdi

Anna'nın Sultan'ın odasında olduğunu öğrenen Melike Hatun kıskançlık krizine girerken, idari işleri elinde tutan otoriter Mihrişah Hatun, gözü yükseklerde olan hırslı Kethüda Dilruba Kalfa, her fısıltıyı taşıyan Harem Ağası Şirin Ağa ve mutfağın kuralcı Aşçıbaşısı Zahter'in çekişmeleriyle haremi entrikalarla dolu yeni günler bekliyor.

Düşman prenses Destina cariye olarak saraya girdi

Düşman Prenses Haremin Kalbinde: Destina Cariye Olarak Sarayda!

Sisli Vadi'deki pusunun ardından kader Destina'yı kaçmaya çalıştığı düşmanının kalbine, Selçuklu Sarayı'na sürükledi. Bir prensesken esir düşen Destina, gururunu çiğneyip cariye olarak saraya girmek durumunda kalıyor.

Destina annesinin intikamı için haremde

Annesinin intikamı ve halkının kurtuluşu için Alaaddin'in planlarını içeriden öğrenmeyi hedefleyen Destina, haremdeki tüm dengeleri altüst edecek.

Alaaddin yeşil gözlü kadının yanında olduğundan habersiz

Yıllardır aradığı yeşil gözlü kadının yanı başında bir cariye olarak durduğundan habersiz olan Alaaddin ile Destina'nın karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu.

Aşk ve Taht her Çarşamba ATV’de ekrana geliyor

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Televizyon