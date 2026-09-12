Aşk ve Taht’ta harem savaşları başlıyor: Destina Cariye Olarak Sarayda!
atv'nin yeni dönem dizisi 'Aşk ve Taht', Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında haremin kapalı koridorlarına uzanan güç mücadelelerini ekrana taşıyor. Sultan Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkışıyla sarsılan dengeler, Ümmühan Hatun ile Nurcihan Hatun arasındaki iktidar savaşı, Anna, Mihrişah ve diğer isimlerin çekişmeleriyle derinleşiyor. Dizide bir prensesin cariyeye dönüşü ve içeriden planlanan intikam hamlesi de hikâyeyi ateşliyor.
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