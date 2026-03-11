CANLI YAYIN
98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi

98. Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 16 Mart gecesi canlı yayınlanacak törende 16 adaylıkla rekor kıran 'Sinners' filmi geceye damga vurmaya hazırlanıyor. Conan O'Brien'ın sunacağı görkemli gecede En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde kimler yarışacak? İşte 2026 Oscar adaylarının tam listesi...

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 1

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl 98'incisi düzenlenecek olan tören, 15Mart Pazar'ı 16 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 02.00'de izleyiciyle buluşacak.Tören, Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 2

CONAN O'BRIEN SUNUCULUĞU ÜSTLENECEK

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu ABD'li televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından belirlenen adayların açıklandığı organizasyonun sunuculuğunu ise Danielle Brooks ve Lewis Pullman yaptı.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 3

"SİNNERS" 16 ADAYLIKLA ZİRVEDE

Bu yılın aday listesinde en fazla dikkat çeken yapım "Sinners" oldu. Film, 16 farklı kategoride adaylık elde ederek Oscar tarihinin en çok aday gösterilen filmi olarak kayıtlara geçti."Sinners"ı 13 adaylıkla "One Battle After Another"takip ediyor.

EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE 10 ADAY

Oscar'da en prestijli ödül olarak kabul edilen"En İyi Film"kategorisinde bu yıl 10 yapım yarışacak. Adaylar arasında "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" ve "Train Dreams" yer alıyor.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 4

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

"En İyi Yönetmen"dalında aday gösterilen isimler de belli oldu. Buna görePaul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Ryan Coogler ("Sinners"), Josh Safdie ("Marty Supreme"), Joachim Trier ("Sentimental Value") ve Chloe Zhao ("Hamnet")ödül için yarışacak.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 5

OYUNCULUK KATEGORİLERİNDE GÜÇLÜ ADAYLAR

🔴"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Mouraaday gösterildi.

🔴"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde iseJessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone ödül için yarışacak.

🔴"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorisindeElle Fanning ve Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Amy Madigan ("Weapons"), Wunmi Mosaku ("Sinners") ve Teyana Taylor ("One Battle After Another")yer alıyor.

🔴"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde ise Benicio Del Toro ("One Battle After Another"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Sinners"), Sean Penn ("One Battle After Another") ve Stellan Skarsgard ("Sentimental Value") adaylar arasında bulunuyor.

98. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? 2026 Oscar adayları listesi - 6

ULUSLARARASI FİLM KATEGORİSİNDE BEŞ ÜLKE

🔴"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Brezilya'dan "The Secret Agent", Fransa'dan"It Was Just an Accident", Norveç'ten"Sentimental Value", İspanya'dan"Sirat" ve Tunus'tan "The Voice of Hind Rajab" yarışacak.

TEKNİK VE DİĞER KATEGORİLERDE DİKKAT ÇEKEN ADAYLAR

🔴"En İyi Makyaj ve Saç Stili" kategorisinde"Frankenstein", "Kokuho", "Sinners", "The Smashing Machine" ve "The Ugly Stepsister" aday gösterildi.

🔴"En İyi Görsel Efekt"kategorisinde"Avatar: Fire and Ash", "F1", "Jurassic World Rebirth", "The Lost Bus" ve "Sinners" yer alırken, "En İyi Sinematografi" kategorisinde "Frankenstein", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners" ve "Train Dreams"yarışacak.

🔴"En İyi Prodüksiyon Tasarımı" kategorisinde "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" ve "Sinners"filmleri aday gösterildi.