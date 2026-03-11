ULUSLARARASI FİLM KATEGORİSİNDE BEŞ ÜLKE
🔴"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Brezilya'dan "The Secret Agent", Fransa'dan"It Was Just an Accident", Norveç'ten"Sentimental Value", İspanya'dan"Sirat" ve Tunus'tan "The Voice of Hind Rajab" yarışacak.
TEKNİK VE DİĞER KATEGORİLERDE DİKKAT ÇEKEN ADAYLAR
🔴"En İyi Makyaj ve Saç Stili" kategorisinde"Frankenstein", "Kokuho", "Sinners", "The Smashing Machine" ve "The Ugly Stepsister" aday gösterildi.
🔴"En İyi Görsel Efekt"kategorisinde"Avatar: Fire and Ash", "F1", "Jurassic World Rebirth", "The Lost Bus" ve "Sinners" yer alırken, "En İyi Sinematografi" kategorisinde "Frankenstein", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners" ve "Train Dreams"yarışacak.
🔴"En İyi Prodüksiyon Tasarımı" kategorisinde "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" ve "Sinners"filmleri aday gösterildi.