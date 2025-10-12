PODCAST CANLI YAYIN

“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı

Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her perşembe ve pazar günleri izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. 6 Şubat depreminde bir kolunu kaybeden Emine Barutçu yaşadıklarını anlattı. "9 gün hiçbir şey yemeden içmeden enkaz altında kaldım..." diyen yarışmacı aynı zamanda başarısıyla da geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında her perşembe ve pazar izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, duygusal anlara sahne oldu.

Yarışmaya katılan Emine Barutçu, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı zorlu süreci anlatırken hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Emine Barutçu 27 yaşında, Antakya'da yaşıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Emine Hanım, okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyor.

9 GÜN ENKAZ ALTINDA KALDI

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremde 9 gün enkaz altında kalan yarışmacı, "6 Şubat depremi, hepinizin malumu zaten. Ben 9 gün göçük altında kaldım o depremde. Anne ve babamı kaybettim. Bir erkek kardeşim var şu anda. O da üniversite öğrencisi." diyerek yaşadıklarını Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında anlattı.

Oktay Kaynarca'nın sorusu sonrası depremde kolunu kaybeden yarışmacı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Zaten insan vücudunun öyle bir yaratılışı var ki, yani siz böyle oturup da birileri gelsin beni kurtarsın diye beklemiyorsunuz 9 gün. Ben çoğunda paralel bir böyle dünya yaratmışım kendime ve orada benim günlük hayatım devam ediyordu. İşte ben işe gidiyordum, geliyordum, arkadaşlarımla. 25 litre sular içiyordum falan ve hiç su içme fırsatım yoktu. Sıkışmıştım zaten. Ve işte ilk günü hatırlıyorum.

"BENİ ÖLÜ ZANNETMİŞLER"

Ben nasıl çıkarıldığımı da gördüm sonrasında. Beni kurtaran TTK madencileri. Allah bin kere razı olsun tekrar onlardan. Onlarla iletişime geçtiğimizde zaten beni ölü zannetmişler.

Şu kolum sıkışmış önümde. Ben düşmüşüm, yan bir şekilde. Ben tepki verince yaşadığımı anlıyorlar ve o şekilde kurtarıyorlar."

O SORUDA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruda çekilme kararı aldı. Yarışmacının karşısına,

"İnci kolyelerden nefret eden onu takan kadınlarla konuşmayı reddeden ve sekreterinin inci kolye taktığını görünce onu eve gönderen kimdir?" sorusu çıktı.

Sorunun şıklarında ise;

A- MARIE CURIE

B- NIKOLA TESLA

C- ALBERT EINSTEIN

D- WINSTON CHURCHILL seçenekleri yer aldı.

Yarışmadan çekilen yarışmacı 300 bin TL ile veda etti.

