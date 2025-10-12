“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı

"BENİ ÖLÜ ZANNETMİŞLER"

Ben nasıl çıkarıldığımı da gördüm sonrasında. Beni kurtaran TTK madencileri. Allah bin kere razı olsun tekrar onlardan. Onlarla iletişime geçtiğimizde zaten beni ölü zannetmişler.

Şu kolum sıkışmış önümde. Ben düşmüşüm, yan bir şekilde. Ben tepki verince yaşadığımı anlıyorlar ve o şekilde kurtarıyorlar."