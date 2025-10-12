“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her perşembe ve pazar günleri izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. 6 Şubat depreminde bir kolunu kaybeden Emine Barutçu yaşadıklarını anlattı. "9 gün hiçbir şey yemeden içmeden enkaz altında kaldım..." diyen yarışmacı aynı zamanda başarısıyla da geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yaşananlar...
