7. sezon onayı alan EDHO'da peş peşe vedalar! Dört ismin ardından bir ayrılık daha! Bakın kimler gelmiş geçmiş. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Geçen hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrılmıştı. Yeni sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan EDHO bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yaparak yaz tatiline girdi. Pek çok ismin katıldığı diziye Tipi, Ceylan, Kimsesiz Doğan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son haftalarında Turgut Tunçalp (Haşmet Façalı), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ali İpin (Rado), Hakkı Ergök (Savaş) ve Erdinç Gülener'in (Volkan) vedasının ardından Pelin Akil'in veda haberi izleyicileri şaşırttı.