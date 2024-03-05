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500 bin TL’den eden aşk! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Müge Anlı’yı izlerken şüphelenip dolandırıldığını anladı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Birsen Eroğlu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Ankara yaşayan üç üniversite mezunu Birsen Eroğlu, alışveriş uygulaması üzerinden tanışıp sevgili olduğu su satıcısı Oğuzhan İşbeceren tarafından dolandırıldığını söyledi. Eroğlu'nun dolandırılma hikayesi ve bu durumu fark etme anı dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 15:47 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:22
500 bin TL’den eden aşk! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Müge Anlı’yı izlerken şüphelenip dolandırıldığını anladı 1

31 yaşında, üç üniversiteden mezun olan, dördüncüsünde de okumaya devam eden Birsen Eroğlu'nun dolandırılma hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşkına uğrattı.

500 bin TL’den eden aşk! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Müge Anlı’yı izlerken şüphelenip dolandırıldığını anladı 2

30 yaşındaki Oğuzhan İşbeceren'in kendisini dolandırdığını ifade eden Birsen Eroğlu, "Üzerime krediler çektirildi, kartlarımla beyaz eşyalar alındı" dedi.

500 bin TL'den eden aşk!

500 bin TL’den eden aşk! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Müge Anlı’yı izlerken şüphelenip dolandırıldığını anladı 3

Annesi Suna Eroğlu ile birlikte Müge Anlı'dan yardım isteyen Birsen'in anlattığı tanışma hikayesiyse herkesi şoke etti.

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