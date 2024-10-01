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30 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı yarım saatte buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. 30 yaşındaki Sevtap, hiç görmediği annesini bulmak için bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise Sevtap'ın annesini dakikalar içinde buldu. Canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 13:13 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 14:12
30 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı yarım saatte buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine duygu dolu anlara sahne oldu. 31 yaşındaki Sevtap Küçükbinar annesine kavuştu.

30 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı yarım saatte buldu

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

16 Kasım 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Küçükbinar, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı stüdyosunun kapısını çaldı.

Annesini arayan Sevtap ise hikayesini şu cümlelerle anlattı;

"1992 yılında annem Taliha, babam ve ablası aynı iş yerinde çalışıyorlarmış Yenibosna'da. Annem ve babam 2 yıl boyunca sevgiliymiş daha sonra bana hamile kalmış bunu altı aylıkken fark etmişler ama bu hamileliği istememiş.

30 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı yarım saatte buldu

Babaannem de çocuğu 6 aylıkken aldıramayız sen doğur ben büyüteceğim demiş annem de beni doğurduktan sonra teyzemle beraber kirli bir battaniyeye sararak babaannemlerin kapısına bırakmış. Daha sonra ben babaannemi annem bilerek büyüdüm ama dedeme dede derdim. Amcama baba derdim.

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