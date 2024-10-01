30 yıllık hasret son buldu! Müge Anlı yarım saatte kavuşturdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine duygu dolu anlara sahne oldu. 31 yaşındaki Sevtap Küçükbinar annesine kavuştu.

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ 16 Kasım 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Küçükbinar, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı stüdyosunun kapısını çaldı. Annesini arayan Sevtap ise hikayesini şu cümlelerle anlattı; "1992 yılında annem Taliha, babam ve ablası aynı iş yerinde çalışıyorlarmış Yenibosna'da. Annem ve babam 2 yıl boyunca sevgiliymiş daha sonra bana hamile kalmış bunu altı aylıkken fark etmişler ama bu hamileliği istememiş.