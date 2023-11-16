14 yıl dile kolay! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle gizlice evlenmiş...

Feyza Sevil Güngör, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinde Mualla karakteriyle fırtınalar estiren Nursel Köse hakkında bir gerçek duyanları şaşırttı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 62 yaşındaki Köse'nin 5 yıl önce gizlice evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bir röportajında ilişkisi hakkında konuşan Köse'nin o sözleri de çok konuşuldu. Bakın Nursel Köse'nin sır gibi sakladığı eşi kimmiş...