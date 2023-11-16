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14 yıl dile kolay! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle gizlice evlenmiş...

Feyza Sevil Güngör, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getiren Aldatmak dizisinde Mualla karakteriyle fırtınalar estiren Nursel Köse hakkında bir gerçek duyanları şaşırttı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 62 yaşındaki Köse'nin 5 yıl önce gizlice evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bir röportajında ilişkisi hakkında konuşan Köse'nin o sözleri de çok konuşuldu. Bakın Nursel Köse'nin sır gibi sakladığı eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:51 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:47
14 yıl dile kolay! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle gizlice evlenmiş... 1

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Aldatmak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

14 yıl dile kolay! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle gizlice evlenmiş... 2

Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Mualla karakteriyle fırtınalar estiren Nursel Köse hakkında bir gerçek ise duyanları şaşırttı.

14 yıl dile kolay! Aldatmak’ın Mualla’sı Nursel Köse’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer ünlü müzisyenle gizlice evlenmiş... 3

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan 62 yaşındaki Köse'nin 14 yıl aşk yaşadığı ve 5 yıl önce gizlice evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Bir röportajında ilişkisi hakkında konuşan Köse'nin o sözleri de çok konuşuldu.

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