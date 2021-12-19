Zamlı Apple fiyatları! Aralık ayı iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Macbook Air, Macbook Pro, iPad güncel fiyat listesi!
Apple zamları hakkında araştırmalar hız kazandı. iPhone modelleri başta olmak üzere Macbook, Apple Watch, iPad ve diğer tüm ürünlerine zam geldi. Artan döviz kurlarının ardından Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı yüzde 20 ila 30 arasındaki zammın ardından yeni bir zam duyurusu daha yaptı. Bu gelişmelerin ardından Apple, iPhone SE, 11, 12 ve 13 ile Macbook yeniz zamlı fiyatlar hakkında araştırmalar başladı. Peki, iPhone SE, 11, 12 ve 13 fiyatları kaç TL ne kadar oldu? Zamlı iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
19.12.2021 13:23
- Son Güncelleme: 19.12.2021 13:23
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte iPhone'un tüm modelleri, Macbook ve iPad'lerin fiyatları yükseldi. Peki, iPhone SE, 11, 12 ve 13 fiyatları kaç TL ne kadar oldu? Zamlı iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte zam kararı sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...
İPHONE FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Apple Türkiye, artan döviz kurlarının etkisiyle ürünlerine bir zam daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamların ardından fiyatı 17 bin 999 Türk lirasından 22 bin 999 Türk lirasına yükselen iPhone 13 Pro Max 128GB, yeni zamla beraber 31 bin 999 Türk lirasından satılıyor.