YouTube DM Özelliği Geri Döndü: Google'dan Kritik Gizlilik Uyarısı

Video devi YouTube, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliği 6 yıl aradan sonra sürpriz bir kararla yeniden devreye aldı.
EN ÇOK TALEP EDİLEN ÖZELLİK GERİ GELİYOR
YouTube, platform içi dinamikleri değiştirecek bu özelliği test etmeye başladı. Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kullanıcıların videoları başka uygulamalara (WhatsApp, Instagram vb.) gitmeden doğrudan uygulama içinde paylaşabilmesi ve tartışabilmesi hedefleniyor. Google, bu hamlenin arkasındaki temel nedeni "kullanıcılardan gelen yoğun talep" olarak açıkladı.
Test Aşaması İrlanda ve Polonya'da Başladı
Şu an için kısıtlı bir bölgede aktif edilen özellik, belirli kurallar çerçevesinde test ediliyor:
Bölgeler: Özellik ilk etapta İrlanda ve Polonya'daki kullanıcıların erişimine açıldı.
Yaş Sınırı: Güvenlik politikaları gereği sadece 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebiliyor.
Amaç: Kullanıcıların izledikleri içerikleri, platform dışına çıkmadan arkadaşlarıyla paylaşması ve video üzerine sohbet etmesi sağlanıyor.
Yeni DM özelliği heyecan yaratsa da Google, kullanıcı beklentilerini yönetmek adına net bir uyarıda bulundu. Şirketin destek sayfasında yer alan bilgilere göre, bu sohbetlerde "uçtan uca şifreleme" veya "tam gizlilik" beklenmemesi gerekiyor.
Yapılan açıklamada, sohbetlerin Topluluk Kuralları'na uygunluk açısından denetlenebileceği vurgulandı. Bu durum, yapay zeka algoritmalarının veya moderatörlerin, güvenlik ihlali şüphesi durumunda mesajları inceleyebileceği anlamına geliyor. Kullanıcıların bu alanı özel ve gizli sırlar paylaşmak yerine, video içerikleri üzerine sosyal bir etkileşim alanı olarak kullanmaları öneriliyor.
2019 Yılında Neden Kaldırılmıştı?
YouTube, benzer bir mesajlaşma özelliğini 2017 yılında kullanıma sunmuştu. Ancak o dönemde kullanıcıların DM özelliği yerine yorumlar kısmını daha aktif kullanması ve özelliğin beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle, şirket 2019 yılında mesajlaşma özelliğini tamamen kaldırma kararı almıştı.
Aradan geçen altı yılda değişen sosyal medya alışkanlıkları ve "Shorts" gibi kısa video formatlarının yükselişi, platformu bu kararı gözden geçirmeye itti. Test sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, özelliğin önümüzdeki aylarda tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulması bekleniyor.
Fotoğraflar: AA