YouTube DM Özelliği Geri Döndü: Google'dan Kritik Gizlilik Uyarısı

Yapılan açıklamada, sohbetlerin Topluluk Kuralları'na uygunluk açısından denetlenebileceği vurgulandı. Bu durum, yapay zeka algoritmalarının veya moderatörlerin, güvenlik ihlali şüphesi durumunda mesajları inceleyebileceği anlamına geliyor. Kullanıcıların bu alanı özel ve gizli sırlar paylaşmak yerine, video içerikleri üzerine sosyal bir etkileşim alanı olarak kullanmaları öneriliyor.