Yeri göğü inletiyorlar! İslam ordularının askeri ve savaş güçleri! 34 İslam ülkesi ve orduları

İslam ordularının askeri ve savaş güçleri! ... İslam orduları her dönem dünyada en güçlü ordulardan olmuşlardır. Şu anda da Ortadoğu da Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesi bulunmakta ve güçlü orduları bulunmaktadır. İslam ordularıyla ilgili yapılan bir araştırma sonucunda ülkelerin askeri sayıları, savaş güçleri ve uçak sayıları araştırıldı. Araştırma sonucunda İslam ülkelerinde bulunan askeri ve savaş güçleri ortaya çıktı. İşte İslam ordusunun askeri ve savaş güçleri...

31.07.2019 22:41 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





