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Haberler Teknoloji Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp'tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp'tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp yeni özellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

25.02.2023 13:33 - Son Güncelleme: 25.02.2023 13:33
Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Facebook'un anlık mesajlaşma platformu WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu. Her yıl farklı alanlarda yenilik yapan sosyal medya platformu bu kez yeni güncellemesiyle çok konuşuldu. İşte WhatsApp'ın yeni özellikleri...

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Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Her yıl bir çok güncelleme yapan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2023 yılında uygulamaya yeni özellikler getirdi. Peki bu özellikler neler?

Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

ARTIK PİŞMANLIKLARINIZ SON BULACAK!

Yeni WhatsApp uygulamasında mesajları benden sil özelliğinin yanında silinen mesajı geri alma ve avatar kullanma özelliği gelecek.

Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Benden sil özelliğini kullanan kullanıcılar yanlış mesajı silmeleri durumunda birkaç saniye içinde bu özelliği geri alarak mesajı göndermiş olacak.

Yeni özelliğiyle pişmanlığınız son bulacak! WhatsApp’tan mesaj yollayanlara müjde! Bugünden sonra...

Güncellemelerden biri de profil fotoğrafının avatarınızla değiştirilebilmesi. Bu özellik ayarlar kısmından yapılabilecek.

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