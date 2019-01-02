Yeni nesil Fırtına obüsleri geliyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacını karşılamak üzere üretilecek olan Yeni Nesil FIRTINA obüsleri için T-155 K/M Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi için düğmeye basıldı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 20:22:32
Güncelleme: 20:33:51
Sözleşme kapsamında ASELSAN tarafından üretilecek sistemler, FIRTINA Obüslerinin üretileceği 1'inci Ana Bakım Fabrikasına teslim edilecek.
Halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve atış kontrol sistemi ASELSAN tarafından sağlanmış olan mevcut FIRTINA Obüsleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı.
Obüsler verilen görevleri başarı ile tamamladı. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemlerle donatılacak Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri ile Türk Topçusunun muharebe sahasında etkinliği daha da artacak.
ASELSAN, ileri teknolojiye dayalı modern bir obüsün kulesini tamamen baştan tasarladı ve herhangi bir taşıyıcı platform üzerine entegre edilebilir seviyede yurt dışına bağımlılığı bulunmayan ürün ortaya çıkardı.
ASELSAN Sistemleri ile donatılacak FIRTINA Obüsleri, dünyadaki rakiplerinin önüne geçecek birçok ilave yetenek kazanacak.