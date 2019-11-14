WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. WhatsApp'a gelen yeni güncelleme sonrasında kullanıcıların başı fena halde derde girdi. WhatsApp'tan siz çıksanız da arkanızdan bakın ne oluyor? İşte inanılmaz hata... WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

14.11.2019 13:34 - Son Güncelleme: 14.11.2019 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





