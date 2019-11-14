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WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. WhatsApp'a gelen yeni güncelleme sonrasında kullanıcıların başı fena halde derde girdi. WhatsApp'tan siz çıksanız da arkanızdan bakın ne oluyor? İşte inanılmaz hata... WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

14.11.2019 13:34 - Son Güncelleme: 14.11.2019 13:34
WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!


WhatsApp'a yeni güncelleme geldi; indiren kullanıcıların başı fena halde dertte! Sebebi ise...

WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!

WhatsApp'a gelen son güncelleme, kullanıcıları Online yani Çevrimiçi bırakıyor. Siz haberiniz yokken de herkese WhatsApp'ta görünüyor olabilirsiniz.

WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!


Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3, Pixel 4 OnePlus 6, Redmi Note 5 Pro ve fazlası birçok cihazda görünen sorun, uygulamanın arka planda sürekli aktif kalmasına neden oluyor.

WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!

Kimi kullanıcılar, uygulamayı 10 dakika kullandığı ancak telefonda 1,5 saat boyunca kullanım gösterildiğini aktarıyor.

WhatsApp'ta kullanıcıları şoke eden hata! WhatsApp kullananların başı dertte!

Bir ya da iki mesaj için kullanılmasına rağmen WhatsApp kapalıyken bile toplam pil ömrünü yüzde 30 azaltıyor.

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