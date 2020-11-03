Whatsapp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 7 gün sonra o devir kapanıyor, mesajlarınız...

Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.'