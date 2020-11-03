Whatsapp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! 7 gün sonra o devir kapanıyor, mesajlarınız...
WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre WhatsApp 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. Bu doğrultuda Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp, kasım ayının başında duyurduğu "süreli mesajlar" özelliğini resmi olarak kullanıma sundu. Buna göre gönderilen mesajlar 7 gün içinde kendiliğinden silinebilecek.
WhatsApp adından söz ettirmeye devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması süreli mesajlar özelliğiyle gündemde. WhatsApp süreli mesajların nası olacağı ve kullanıcılarla nasıl buluşacağı merak konusu. Akıllarda oluşan soru işaretlerini cevaplandırmak isteyen WhatsApp yetkilileri ise resmi bir yazı yayımladı ve ayrıntıları paylaştı. İşte süreli mesajlar özelliğinin detayları...
Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.'
-Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp'ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.
-Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.