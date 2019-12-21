WhatsApp'a çığır açacak 5 özellik geliyor! Bomba gelişme...

WhatsApp, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu. Gerek özel, gerek iş yazışmalarımızın pek çoğunu Whatsapp üzerinden yapıyoruz. Ses, fotoğraf ve dosya gönderim özelliği de elimizi kolaylaştırıyor. Her ne kadar kişisel verilerin sızdırılması iddiaları söz konusu olsa da kullanımdan vazgeçilmiyor. Ayrıca uygulamanın sunduğu özellikler de diğer kullanıcılarla iletişime geçmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.

21.12.2019 12:28 - Son Güncelleme: 21.12.2019 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





