WhatsApp'a çığır açacak 5 özellik geliyor! Bomba gelişme...
WhatsApp, hiç kuşkusuz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu. Gerek özel, gerek iş yazışmalarımızın pek çoğunu Whatsapp üzerinden yapıyoruz. Ses, fotoğraf ve dosya gönderim özelliği de elimizi kolaylaştırıyor. Her ne kadar kişisel verilerin sızdırılması iddiaları söz konusu olsa da kullanımdan vazgeçilmiyor. Ayrıca uygulamanın sunduğu özellikler de diğer kullanıcılarla iletişime geçmeyi bir hayli kolaylaştırıyor. WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.
21.12.2019 12:28
- Son Güncelleme: 21.12.2019 12:38
Teknoloji devi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek. iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.
iOS 13 kullanıcılarının yakından tanıdığı düşük veri kullanımı, bu yazılım için de geliyor. Böylece kullanıcıların yükü hafifleyecek.
Buna göre, iPhone modellerinde yer alan "Ayarlar" kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, WhatsApp'in "Veri ve Saklama Alanı Kullanımı" kısmında çıkacak. Bu sayede indirme işlemleri kısıtlanacağı kaydediliyor.
Haptic Touch
Yeni mod ile video, fotoğraf ve GIF indirmeniz engellenecek. Ayrıca sesli mesajların da indirilmesine müsaade etmeyecek olan bu mod, bir Wi-Fi bağlantısına geçiş yapmadığınız sürece internet tüketiminizi kontrol altına alacak.
Haberde aktarılana göre, 3D Touch olarak bilinen ve dokunma kuvveti ile çalışan özelliğin yerini alan "Haptic Touch", WhatsApp'a entegre edilecek. Dokunma işleminin uzunluğuna göre çalışan Haptic Touch, bünyesinde 4 adet özellik taşıyor.