WhatsApp yeni yıl virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!
WhatsApp tarafından yapılan yenilikler özellikler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekiyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde siber saldırganların hedefinde. Programı kullanan sayısı arttıkça risklerin de arttığı gözleniyor. Siber güvenlik uzmanları WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir saldırı trendi için uyarıda bulunuyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde. Peki bu yeni tehlike ne? İşte can sıkıcı haberin detayları!
07.01.2020 17:35
- Son Güncelleme: 07.01.2020 17:43
DİĞER GALERİLER