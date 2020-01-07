GaleriTeknoloji

WhatsApp yeni yıl virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

WhatsApp tarafından yapılan yenilikler özellikler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekiyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde siber saldırganların hedefinde. Programı kullanan sayısı arttıkça risklerin de arttığı gözleniyor. Siber güvenlik uzmanları WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir saldırı trendi için uyarıda bulunuyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde. Peki bu yeni tehlike ne? İşte can sıkıcı haberin detayları!

07.01.2020 17:35 - Son Güncelleme: 07.01.2020 17:43
WhatsApp Yeni Yıl Virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

Whatsapp kullanıcıları bu uyarıyı dikkate alın! Milyonların cebine giren Whatsapp, bu kez tat kaçıran bir haberle gündeme geldi. Eğer bu doğruysa kullanıcıları kötü bir sürpriz bekliyor.

WhatsApp Yeni Yıl Virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil 'yeni yıl virüsü' ile gündemde.

WhatsApp Yeni Yıl Virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

Sputnik'in Gizchina haber portalına dayandırdığı habere göre, yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor.

WhatsApp Yeni Yıl Virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

Söz konusu siteye giriş yapıldıktan sonra ise siber saldırganlar, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşabiliyor.

WhatsApp Yeni Yıl Virüsü ile can sıktı! Sakın bunu yapmayın!

'Yeni Yıl Virüsü' zararlı dosyalar içeren internet sayfalarına yönlendiren WhatsApp mesajlarıyla yayılıyor. Ancak uzmanlar aynı yöntemin pek çok özel günde de karşımıza çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı WhatsApp o telefonların fişini çekiyor! Bundan sonra...
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor! Bundan sonra...