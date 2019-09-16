WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu özellik hayatınızı kolaylaştıracak
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp kullanıcı deneyimi önündeki bir engeli daha ortadan kaldırıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile kullanıcıların yüzünü güldürecek.
16.09.2019 15:30
- Son Güncelleme: 16.09.2019 15:35
TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A GÖNDERME
WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:
"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin"
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