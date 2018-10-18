Türkiyenin yerli askeri gücü ne kadar? (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

Altay, modern tanklarda bulunan en güncel teknolojilerle donatıldı.



Altay, sahip olacağı müthiş ateş gücü ve isabet oranı, yüksek hareket yeteneğiyle TSK'nin sahadaki en önemli araçlarından biri olacak.



Altay tankında tank komutanı, nişancı, sürücü ve doldurucu, yani 4 mürettebat çalışıyor. Altay'ın üzerinde ana silah olarak, pek çok değişik mühimmatı atabilen 120 mm'lik 55 kalibre top mevcut.

