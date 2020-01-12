Türkiye'nin yeni füzesi 'Gökdoğan' teröristerin kabusu olacak! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız

GÖKTUĞ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILDI

Bozdoğan Görüş İçi Hava Hava Füzesi ile paralel olarak geliştirilen Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi de testleri tamamlamasının ardından envantere katılacak. ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olarak gösterilen Gökdoğan, Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi olarak anılıyor. Bozdoğan ise AIM-120 füze ailesinin muadili ve aktif radar güdümlü, orta-uzun menzilli bir füze olarak geçiyor. Katı hal tasarımlı Aktif Radar Arayıcı (ARH) Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebiliyor. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor. Hedef, 2021'de her iki füzenin de Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarında hizmete girmesi olarak belirlendi.