Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiye'nin yerli silahları)
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtılan TRobot, ufak boyutu ve keşif-gözetleme konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:52:57 Güncelleme: 15:30:53
Yapılan açıklamaya göre, TRobot adındaki bu araç, operasyon kamerası olarak kullanılacak.
HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, aracın mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini belirtti. Bu sayede güvenlik güçleri tehlike arz eden bölgelere girmeden durumu kontrol edebilecek.
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