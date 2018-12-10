Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiye'nin yerli silahları)

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtılan TRobot, ufak boyutu ve keşif-gözetleme konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 12:52:57 Güncelleme: 15:30:53
Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

Yeni teknolojilerle birlikte güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünler de çeşitleniyor.

Hafif Sınıf İnsansız Kara Aracı kategorisinde yer alan, küçük boyut ve yarım kilogramın altında ağırlığa sahip TRobot, keşif-gözetleme kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

Yapılan açıklamaya göre, TRobot adındaki bu araç, operasyon kamerası olarak kullanılacak.

HayZek Savunma Müdürü Nazmi Türkeş, aracın mağara ya da kapalı alanlarda bomba, silah, tuzaklama olup olmadığının tespitinde kullanılabildiğini belirtti. Bu sayede güvenlik güçleri tehlike arz eden bölgelere girmeden durumu kontrol edebilecek.

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017'de satışlarını yüzde 24 arttırdı, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ilk 100 şirket arasına girdi.

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

SIPRI'nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, "Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye silah üretiminde atağa geçti! (Türkiyenin yerli silahları)

Rapora göre, Hindistan ve Brezilya da 2017'de çıkış yapan ülkeler arasında yer aldı, ilk 100'e Güney Amerika'dan sadece Brezilyalı Embraer şirketi girdi.

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