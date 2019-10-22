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Türkiye savaş uçağı sayısı kaç tane! İşte o liste açıklandı

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı açıklandı! Günümüz dünyasında savaş uçakları yani hava gücü savaşların kazanılmasında büyük bir etken olmuştur. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk "İstikbal göklerdedir'' ifadesini kullanmıştı. Bu anlamda savaş uçakları çok önemlidir. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır.

22.10.2019 09:41 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:14
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı açıklandı

Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna sizler için açıklık getirdik. İşte son derlenen bilgilere göre, dünyada ülkelerin savaş uçağı sayıları!

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı açıklandı

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı açıklandı

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı açıklandı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı açıklandı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

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