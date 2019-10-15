Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

Günümüz dünyasında hava kuvvetleri önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda savaş uçakları önemli bir yer tutuyor. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır.

15.10.2019 09:12 - Son Güncelleme: 21.10.2019 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





