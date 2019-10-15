Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!
Günümüz dünyasında hava kuvvetleri önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda savaş uçakları önemli bir yer tutuyor. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır.
15.10.2019 09:12
- Son Güncelleme: 21.10.2019 17:34
Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?
Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaş uçağı var?Savaş uçakları orduların en önemli unsurları arasında yer almaktadır.
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)
DİĞER GALERİLER