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Türkiye savaş uçağı sayısı ile... İşte dünyadaki rakamlar!

Günümüz dünyasında hava kuvvetleri önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda savaş uçakları önemli bir yer tutuyor. Savaş uçağı, savaşlarda kara ve su üstündeki hedefleri bombalamak, diğer uçakları tahrip etmek gibi askeri amaçlarda kullanılan uçaklardır.

15.10.2019 09:12 - Son Güncelleme: 21.10.2019 17:34
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Türkiye'nin küresel silah endüstrisinde atağa geçtiği haberleri, dünyanın gözünü ülkemize çevirmesine neden oldu. Türkiye'nin envanterinde bulunan savaş uçağı sayısı merak edilir oldu. Peki dünyanın büyük güçlerinin elinde kaç tane savaş uçağı var?Savaş uçakları orduların en önemli unsurları arasında yer almaktadır.

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A

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