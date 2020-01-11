Türk mühendisi "tankların gözünü" yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.