Türk mühendisi "tankların gözünü" yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek
SAHA İstanbul üyesi DIGITEST Savunma ve Havacılık, kümelenmenin de desteğiyle savunma sanayisinde önemli bir yerlileştirmeye imza attı. Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.
Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.
NİŞANCI VE KOMUTANIN GÖZÜ
Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.
Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.