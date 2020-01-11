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Türk mühendisi "tankların gözünü" yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

SAHA İstanbul üyesi DIGITEST Savunma ve Havacılık, kümelenmenin de desteğiyle savunma sanayisinde önemli bir yerlileştirmeye imza attı. Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.

11.01.2020 12:12 - Son Güncelleme: 11.01.2020 12:18
Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

Yurt dışından temininde güçlükler yaşanan M60T Tankı Nişancı Görüntüleme Birimi'nin yerlisi üretilerek tanklara entegre edildi.

SAHA İstanbul üyesi DIGITEST Savunma ve Havacılık, kümelenmenin de desteğiyle savunma sanayisinde önemli bir yerlileştirmeye imza attı.

Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

DIGITEST Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Sefer Erseven, 2002 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulduklarını söyledi.

Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.

Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

NİŞANCI VE KOMUTANIN GÖZÜ

Bu çabalar kapsamında yurt dışından tedarik edilemeyen, siyasi sebeplerden, ambargolardan dolayı temininde güçlük çekilen tanklardaki "Nişancı Görüntüleme Birimi"ni yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiklerini belirten Erseven, ürünün tanklarda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Türk mühendisi tankların gözünü yerlileştirdi! Düşmana 'göz'dağı verecek

Erseven, Nişancı Görüntüleme Birimi'nin termal ve gündüz görüş sistemlerinden gelen görüntüleri aktif olarak nişancı ve komutana gösterdiğini ve kaydettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 9 aylık bir çalışmamız oldu. Yerlileştirme askeri fabrikalarla, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle oldu. Yoğun bir çalışma yürüttük. Birebir uyumlu bir sistem yapımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

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