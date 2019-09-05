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Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan akıllı telefon kullanıcılarına önemli uyarı geldi. Gelen bu açıklamayı pek çok kişi bilmiyor ama bilgileriniz büyük risk altında. Telefonlarınıza ücretsiz olarak yüklediğiniz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki, milyonları tehdit eden ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar arasında hangi uygulamalar bulunuyor? İşte o uygulamaların listesi...

05.09.2019 15:26 - Son Güncelleme: 05.09.2019 15:26
Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

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