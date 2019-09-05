Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin
ABD merkezli teknoloji devi Google'dan akıllı telefon kullanıcılarına önemli uyarı geldi. Gelen bu açıklamayı pek çok kişi bilmiyor ama bilgileriniz büyük risk altında. Telefonlarınıza ücretsiz olarak yüklediğiniz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki, milyonları tehdit eden ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar arasında hangi uygulamalar bulunuyor? İşte o uygulamaların listesi...
Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.