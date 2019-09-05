Teknoloji devi Google uyardı: Bu uygulamaları silmezseniz bilgileriniz çalınabilir! Mutlaka silin

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan akıllı telefon kullanıcılarına önemli uyarı geldi. Gelen bu açıklamayı pek çok kişi bilmiyor ama bilgileriniz büyük risk altında. Telefonlarınıza ücretsiz olarak yüklediğiniz uygulamalar tehlike saçıyor. Peki, milyonları tehdit eden ve telefonlara zarar veren uygulamalar hangileri? Google'ın uyarılarına göre telefonlardan silinmesi gereken uygulamalar arasında hangi uygulamalar bulunuyor? İşte o uygulamaların listesi...

05.09.2019 15:26 - Son Güncelleme: 05.09.2019 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





