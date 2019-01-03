Son teknoloji Hassas Güdüm Kiti TSK envanterinde! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
Türkiye, kendi silahını kendisi üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Üretim sürecini ASELSAN'ın üstlendiği Hassas Güdüm Kiti (HGK), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları.
3 Ocak 2019 Perşembe, 12:02:04
Güncelleme: 12:25:52
MK-84 ve NEB genel maksat bombalarında belirli modifikasyonlar yaparak bombaları akıllı bombalara dönüştüren Hassas Güdüm Kiti (HGK), bir süredir test aşamasındaydı.
Üretim sürecini ASELSAN'ın üstlendiği HGK, test ve üretim sürecinin tamamlanması sonucunda envantere giriş yaptı.
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor.
İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...
ATAK HELİKOPTERİ
Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.
İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen ATAK T-129 helikopteri ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.