Son teknoloji Hassas Güdüm Kiti TSK envanterinde! (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Türkiye, kendi silahını kendisi üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Üretim sürecini ASELSAN'ın üstlendiği Hassas Güdüm Kiti (HGK), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları.

3 Ocak 2019 Perşembe, 12:02:04 Güncelleme: 12:25:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





