Sen Anlat Karadeniz 2018'de Google'a damga vurdu! Google'da en çok arananlar
Arama motoru Google her yıl olduğu gibi bu yıl içerisinde en çok arananları yayınladı. Türkiye'de diziler kategorisinde zirvenin sahibi Sen Anlat Karadeniz olurken listede Bir Zamanlar Çukurova'da yer aldı. En çok aranan kişi ise helikopter kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran oldu. Peki 2018'de Google en çok ne arandı? İşte o liste.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:03:05 Güncelleme: 16:41:12
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.
Türkiye'de 2018'in dört farklı kategoriden oluşan Arama Trendleri listelerinde Yemek tariflerinde "Ziron", İsimlerde geçtiğimiz yıl bir uçak kazasında hayatını kaybeden "Mina Başaran", Dizilerde "Sen Anlat Karadeniz", Genel kategoride ise sırasıyla "Dolar", "Soyağacı-edevlet" ve "Dünya Kupası" ilk sıralarda yer aldı.
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