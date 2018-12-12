Sen Anlat Karadeniz 2018'de Google'a damga vurdu! Google'da en çok arananlar

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı.

Türkiye'de 2018'in dört farklı kategoriden oluşan Arama Trendleri listelerinde Yemek tariflerinde "Ziron", İsimlerde geçtiğimiz yıl bir uçak kazasında hayatını kaybeden "Mina Başaran", Dizilerde "Sen Anlat Karadeniz", Genel kategoride ise sırasıyla "Dolar", "Soyağacı-edevlet" ve "Dünya Kupası" ilk sıralarda yer aldı.