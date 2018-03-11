Şarjı en uzun giden en iyi akıllı telefonlar (2018)

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası oldu. Hatta oturduğumuz yerden telefon aracılığıyla birçok işimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte telefonların sundukları kullanım süresi oldukça önemli. Tüketiciler eskisine göre pil değerine daha çok dikkat ediyor. Bazı kullanıcılar diğer özellikleri arka plana atıp, şarjı dayanıklı telefon modellerini tercih ediyor. Eğer şarjı uzun giden, kullanım süresi normal telefonlardan daha iyi bir model arıyorsanız, bu listeye göz atabilirsiniz. İşte şarjı en en uzun giden en iyi akıllı telefonlar...





Asus ZenFone 3 Zoom: 16 saat 46 dakika