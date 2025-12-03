Samsung'un 3 Katlanan Telefonunun Türkiye Fiyatı Gündemde

💰 Güney Kore Fiyatı ve Avrupa Yükselişi
Galaxy Z Trifold'un dudak uçuklatan fiyat tahminlerine ulaşmak için önce çıkış fiyatına bakmak gerekiyor.
|Bölge
|Tahmini Satış Fiyatı (Baz Model)
|Notlar
|Güney Kore
|$2.450
|Telefonun lansman fiyatı ve baz alındığı değer.
|Avrupa Pazarı
|Yaklaşık $3.100
|Samsung'un geçmiş fiyatlandırma politikalarına göre, kur farkı ve ek maliyetlerle beklenen artış.
Güney Kore'de 2.450 dolar seviyesinde belirlenen başlangıç fiyatının, Avrupa pazarına taşınırken vergilendirme, lojistik ve diğer maliyetler sebebiyle 3.100 dolar civarına çıkması bekleniyor. Bu, telefonun üst düzey bir fiyat segmentinde yer aldığının net bir göstergesi.