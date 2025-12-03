PODCAST CANLI YAYIN

Samsung'un 3 Katlanan Telefonunun Türkiye Fiyatı Gündemde

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, mobil dünyada sınırları zorlamaya devam ediyor. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve bir ilke imza attığı üçe katlanabilir ekranlı telefon modeli, teknoloji gündemine bomba gibi düştü.

Ancak asıl merak edilen, bu "tablet-telefon" melezi cihazın Türkiye'deki potansiyel fiyatı. Yapılan son tahminler, bu cihazın etiketinin gerçekten de yüksek segment bir otomobil fiyatına denk gelebileceğini gösteriyor.

📱 MOBİL DÜNYADA YENİ DÖNEM: GALAXY Z TRİFOLD SAHNEYE ÇIKTI

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini pekiştiren Galaxy Z Trifold modeliyle teknoloji severleri heyecanlandırdı. Geleneksel ikiye katlanan (Z Fold ve Z Flip) tasarımların ötesine geçen bu yeni mimari, ekranın iki farklı menteşe noktasından katlanmasına olanak tanıyor.

  • Tasarım Devrimi: Telefon, kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi kompakt, açıldığında ise devasa bir tablet benzeri kullanım alanı sunuyor. Bu, özellikle çoklu görev (multitasking) ve medya tüketimi deneyimini kökten değiştiriyor.

  • Deneysel Kategori: Samsung, bu modeli henüz geniş kitleye yaymak yerine, ilk aşamada Güney Kore gibi seçili pazarlarda sınırlı sayıda satışa sunacak. ABD ve Çin'in de bu listeye eklenmesi bekleniyor.

Peki, bu üstün teknoloji harikasının Türkiye'ye gelme ihtimali ve asıl önemlisi, fiyat etiketi ne olacak?

💰 Güney Kore Fiyatı ve Avrupa Yükselişi

Galaxy Z Trifold'un dudak uçuklatan fiyat tahminlerine ulaşmak için önce çıkış fiyatına bakmak gerekiyor.

Bölge Tahmini Satış Fiyatı (Baz Model) Notlar
Güney Kore $2.450 Telefonun lansman fiyatı ve baz alındığı değer.
Avrupa Pazarı Yaklaşık $3.100 Samsung'un geçmiş fiyatlandırma politikalarına göre, kur farkı ve ek maliyetlerle beklenen artış.

Güney Kore'de 2.450 dolar seviyesinde belirlenen başlangıç fiyatının, Avrupa pazarına taşınırken vergilendirme, lojistik ve diğer maliyetler sebebiyle 3.100 dolar civarına çıkması bekleniyor. Bu, telefonun üst düzey bir fiyat segmentinde yer aldığının net bir göstergesi.

💸 Türkiye Fiyat Tahmini: Neden Bu Kadar Yüksek Çıkıyor?

Türkiye'deki teknoloji fiyatları, ne yazık ki sadece döviz kuru ile belirlenmiyor. Yüksek vergi oranları, katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV) ve diğer teknoloji vergileri, fiyat etiketini uluslararası seviyelerin çok üzerine taşıyor.

  1. Vergi Yükü: Mobil cihazlardaki vergi oranları, özellikle lüks ve üst segment ürünlerde fiyatı katlayan en büyük etken.

  2. Döviz Kuru Dalgalanmaları: Kurdaki istikrarsızlık, ithalatçı firmaların fiyatlama yaparken ek risk marjı koymasına neden oluyor.

  3. Amiral Gemisi Karşılaştırması: Daha önce Türkiye'ye giren benzer üst segment amiral gemisi modellerin uluslararası fiyatları ile Türkiye fiyatları arasındaki devasa fark, Trifold için de uygulanıyor.

Geleceğin Telefonu, Günümüzün Araba Fiyatı

Mevcut veriler ve geçmiş fiyatlandırma analizleri dikkate alındığında, Galaxy Z Trifold'un Türkiye pazarına girmesi durumunda fiyatının 4.800 – 5.000 dolar bandında bir karşılık bulacağı tahmin ediliyor. 🤯

  • Tahmini Etiket: Yaklaşık 200.000 TL ve üzeri! (Güncel kur üzerinden)

Bu rakam, Türkiye'deki ortalama bir kullanıcının yeni model bir otomobil almak için ayıracağı bütçeye yakın hatta denk geliyor. Tek bir mobil cihazın bu seviyeye ulaşması, mobil teknolojinin geldiği noktayı ve Türkiye'deki vergi yükünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar: X, Instagram