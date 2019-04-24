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Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

Rusya yerli silah envanterini genişletmeye devam ediyor. İnsansız nükleer sualtı aracını kullanacak ilk denizaltı olan Belgorod (Project 09852) adlı dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi.

24.04.2019 10:42 - Son Güncelleme: 24.04.2019 10:42
Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

Rusya bugüne kadar üretilen Belgorod adlı en uzun denizaltı olan silahını görücüye çıkardı. Denizaltı ev sahipliği yaptığı silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.

Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

Yaklaşık 185 metre uzunluğuna sahip olan denizaltı 6 nükleer torpidoya ev sahipliği yapıyor. Belgorod sahip olduğu silahlarla bir kenti yok edebilecek yeterliliğe sahip olduğu için 'şehir katili' olarak da anılıyor.

Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

'DRONE KALAŞNİKOF'UN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Firma dronea dair 2 video yayınladı. 'Drone kalaşnikof'un bir hedef takip ettiği sırada, uçuş halindeyken atış yapabildiğini duyuran firma, dronenun 40 dakika havada kalabildiğini belirtti.

Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı

Drone'un sadace havada değil, manuel olarak bireysel kullanıma da açık olduğu belirtildi.

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