Rusya sınır tanımıyor! Yeni canavar 'şehir katili'ni görücüye çıkardı
Rusya yerli silah envanterini genişletmeye devam ediyor. İnsansız nükleer sualtı aracını kullanacak ilk denizaltı olan Belgorod (Project 09852) adlı dünyanın en büyük nükleer denizaltısı suya indirildi.
24.04.2019 10:42
- Son Güncelleme: 24.04.2019 10:42
RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ
Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.
Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...
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