Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? Hayalet uçak diye biliniyordu...

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından yaşanan Türkiye-ABD gerilimi F-35 projesine yansıdı. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme üzerine Türkiye yeni bir adım atarak Rusya'dan SU-57'lerin alımı için düğmeye bastı. Rusya da Türkiye'nin bu talebine olumlu yaklaştı. Peki ama ABD yapımı F-35 mi, Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57'nin jetin özellikleri...

02.10.2019 09:38 - Son Güncelleme: 02.10.2019 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





