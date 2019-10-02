Rus Su-57 mi, Amerikan F-35 mi daha güçlü? Hayalet uçak diye biliniyordu...
Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından yaşanan Türkiye-ABD gerilimi F-35 projesine yansıdı. ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişme üzerine Türkiye yeni bir adım atarak Rusya'dan SU-57'lerin alımı için düğmeye bastı. Rusya da Türkiye'nin bu talebine olumlu yaklaştı. Peki ama ABD yapımı F-35 mi, Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57'nin jetin özellikleri...
Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.
BEŞİNCİ NESİL AVCILAR
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35'İN "HAYALET UÇAK" İDDİASI YALAN ÇIKTI
F-35'in en büyük özelliklerinden biri de "görünmezlik" iddiasıydı. Radarlarda görünmediği iddia edilen F-35'lerin savaş anlarında bu özelliği ile büyük bir avantaj sağlayacağı iddia ediliyordu. Ancak Almanya'dan gelen bir haberle F-35'in görünmezlik iddiası çürütüldü.
ABD'nin 'radarlara yakalanması imkansız' diyerek reklamını yaptığı 5. nesil F-35 jetler Alman Hensoldt şirketinin radarları tarafından yaklaşık 160 kilometre boyunca takip edildi. F-35'in görünmezlik efsanesine büyük darbe indirecek iddiayı, savunma-havacılık haberleriyle bilinen ABD merkezli C4isrnet ortaya attı. Habere göre Alman radar şirketi Hensoldt, deneysel radarını test etmek için F-35'lerin Arizona Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nden gösteri için Berlin'e uçacağı 2018 tarihini seçti. Deneysel radar sistemi TwInvis, Berlin'deki Schönefeld Havalimanı'na yakın noktadaki bir çiftliğe yerleştirildi. Alman radarı, F-35'ler gelmeden önce aktive edildi. Deneysel radar, tüm hava hareketlerini izlemeye başladı. F-35'leri tespit etmeyi başardığını söyleyen Alman şirketi yaklaşık 160 km boyunca radar takibi yaptığını duyurdu.
F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.