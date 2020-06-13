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Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü... Birbirinden bağımsız parçalardan öyle şeyler üretiliyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. Varlığını bile unuttuğunuz eski telefonunuz aslında büyük bir icada dönüşebilir. Rus mühendis eski bir telefondan yola çıktı ve kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin bu videosu milyonlar tarafından izlendi...

13.06.2020 23:29 - Son Güncelleme: 13.06.2020 23:30
Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Eski telefonunuz evinizin hiç hatırlamadığını bir köşesinde mi duruyor? O zaman onu oradan çıkarma zamanı. Çünkü Rus mühendis, saatlerce uğraştı, eski Nokia telefonunu kenara atmak yerine bakın neye dönüştürdü. Son haline çok şaşıracaksınız!

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Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Önce telefonun içini açıyoruz. Eski Nokia telefonların arka kapağını çıkarmak oldukça kolay.

Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Bu adımdan sonra şimdi de ekran ve kasanın ayrılması gerekiyor.

Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Ancak işimiz elbette burada bitmiyor! İşlem devam ediyor...

Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

İşte bu kadar. Ancak asıl iş şimdi başlıyor...

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