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Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü

Rus mühendis eski telefondan öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü... Birbirinden bağımsız parçalardan öyle şeyler üretiliyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. Varlığını bile unuttuğunuz eski telefonunuz aslında büyük bir icada dönüşebilir. Rus mühendis eski bir telefondan yola çıktı ve kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yaptı. Mühendisin bu videosu milyonlar tarafından izlendi...

13.06.2020 23:29 - Son Güncelleme: 13.06.2020 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





