Ortadoğu'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Amerikan sitesine göre...

Ortadoğu'nun en güçlü orduları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin başarılı bir şekilde ortaya koyduğu Barış Pınarı Harekatı ile gücünü bir kez daha tüm ülkelere gösterdi. Ortadoğu kaynayan bir kazan gibi ve Türkiye'de bu coğrafyaya yakın durumda. Amerika menşeli bir site tarafından yapılan araştırmalar sonucunu verdi ve ortaya bir liste çıktı. Türkiye'nin listedeki yerini belirleyen en önemli faktörün operasyonlarda teknolojiyi en iyi şekilde kullanması olduğu belirtildi. İşte 2019'un en güçlü orduları ve Türkiye'nin listedeki sırası... Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar…

18.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





