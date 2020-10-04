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NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel olarak hazırladığı 23 milyon dolar değerindeki tuvalet, Northrop Grumman'ın Cygnus NG-14 kargo ikmal uzay aracıyla başarılı bir şekilde fırlatıldı. Söz konusu tuvalet, önümüzdeki üç yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar ve kozmonotlar tarafından test edilecek. NASA'nın yeni tuvaleti, aynı zamanda astronotların idrarını uzay istasyonunda içilebilir hale getirmek için kullanılan arıtma sistemini daha verimli hale getirecek bileşenler içeriyor.

04.10.2020 12:06 - Son Güncelleme: 04.10.2020 12:31
NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

NASA'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na özel olarak hazırladığı 23 milyon dolar değerindeki tuvalet, Northrop Grumman'ın Cygnus NG-14 kargo ikmal uzay aracıyla başarılı bir şekilde fırlatıldı. Söz konusu tuvalet, önümüzdeki üç yıl boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar ve kozmonotlar tarafından test edilecek. NASA'nın Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adını verdiği yeni nesil tuvaleti, şimdiye kadar istasyonda kullanılan tuvaletlerden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif.

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NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

İDRARLARI İÇİLEBİLİR HALE GETİRECEK

NASA'nın yeni tuvaleti, aynı zamanda astronotların idrarını uzay istasyonunda içilebilir hale getirmek için kullanılan arıtma sistemini daha verimli hale getirecek bileşenler içeriyor.

Eğer her şey yolunda giderse, NASA'nın yeni tuvaleti önümüzdeki yıllarda Ay görevlerinde de kullanılacak.

NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak pek çok sırrı da kendisi ile beraber saklıyor. NASA hakkında herkesin ufak da olsa bir fikri vardır. Ama NASA'nın bir de görünmeyen yüzü var... NASA'nın bilim ekibinden Lonnie Johnson, Super Soaker isimli su tabancısı geliştirmiştir.

NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

Mikrodalga fırın NASA'nın roketinden daha güçlüdür.

NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

2006 yılında NASA'da bilim insanları gözlemleri esnasında, Uzay Kükremesi olarak adlandırılan ilginç sesler duymuşlardır.

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