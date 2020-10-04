NASA'nın uzay tuvaleti fırlatıldı! 23 milyon dolarlık uzay tuvaletinde astronotlar idrarlarını içebilecek...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzay çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak pek çok sırrı da kendisi ile beraber saklıyor. NASA hakkında herkesin ufak da olsa bir fikri vardır. Ama NASA'nın bir de görünmeyen yüzü var... NASA'nın bilim ekibinden Lonnie Johnson, Super Soaker isimli su tabancısı geliştirmiştir.