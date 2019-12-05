NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. UUİ'ye gönderilen 3 tonluk kargoda, kas deneyinde kullanılacak farelerin yanı sıra astronotların duygularına duyarlı robot bulunuyor. Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de bulunuyor.
05.12.2019 22:47
- Son Güncelleme: 05.12.2019 22:47
Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleri de bulunuyor.
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