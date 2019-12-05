NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleri de bulunuyor.



