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NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. UUİ'ye gönderilen 3 tonluk kargoda, kas deneyinde kullanılacak farelerin yanı sıra astronotların duygularına duyarlı robot bulunuyor. Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de bulunuyor.

05.12.2019 22:47 - Son Güncelleme: 05.12.2019 22:47
NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.

NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleri de bulunuyor.

NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de bulunuyor.

NASA'dan milyonları şaşırtan açıklama! 'Süper fare'li 3 tonluk kargo Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yola çıktı

Mekiğin, istasyona pazar günü ulaşması bekleniyor.

Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 19. kargo mekiği oldu.

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