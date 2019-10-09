NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

NASA, günümüzde ağırlıklı olarak Ay'la ilgili çalışmalar ve Skylab uzay istasyonu ile uzay mekiği gibi çalışmaları ile ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Ayrıca, Uluslararası Uzay İstasyonu projesini desteklemektedir. NASA, Ares I ve V iniş araçlarının geliştirilmesi üzerinde de durmaktadır. Ayrıca uzun vadeli sivil ve askerî roket çalışmalarında da bulunmaktadır. NASA'nın insanlı veya insansız birçok uzay uçuş programı vardır. Ayrıca gelişmiş savaş uçakları projelerine imza atmaktadır. NASA, randevulu uzay seyahatleri projesi üzerinde de çalışmaktadır