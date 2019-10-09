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NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

NASA tarafından paylaşılan ve insanlığı korkutan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler, bilim insanlarını endişelendiriyor. NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA'nın dünya ile ilgili yaptığı paylaşımlar korkuttu. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi anlamına gelen İngilizce "National Aeronautics and Space Administration" sözcüklerinin kısaltmasıyla bilinen, ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur.1958 yılında kurulmuştur.

09.10.2019 11:37 - Son Güncelleme: 09.10.2019 11:37
NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

NASA, günümüzde ağırlıklı olarak Ay'la ilgili çalışmalar ve Skylab uzay istasyonu ile uzay mekiği gibi çalışmaları ile ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Ayrıca, Uluslararası Uzay İstasyonu projesini desteklemektedir. NASA, Ares I ve V iniş araçlarının geliştirilmesi üzerinde de durmaktadır. Ayrıca uzun vadeli sivil ve askerî roket çalışmalarında da bulunmaktadır. NASA'nın insanlı veya insansız birçok uzay uçuş programı vardır. Ayrıca gelişmiş savaş uçakları projelerine imza atmaktadır. NASA, randevulu uzay seyahatleri projesi üzerinde de çalışmaktadır

NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

Bilim insanlarını dehşete düşüren bu görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Dünya'ya neler oluyor? İşte uydudan çekilen inanılmaz görüntüler...

NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

Orta Asya'ya uzanalım şimdi de... Aral Gölü'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.

NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

Bu kez kutuplara doğru uzanalım. Yer Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...

NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…

Aynı yer.. Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...

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