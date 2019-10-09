NASA’dan kan donduran uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…
NASA tarafından paylaşılan ve insanlığı korkutan fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda NASA'nın uzaydan yakaladığı bazı görüntüler, bilim insanlarını endişelendiriyor. NASA ilk kez yayınladığı görüntülerle herkesi şoke etti. 1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA'nın dünya ile ilgili yaptığı paylaşımlar korkuttu. NASA, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi anlamına gelen İngilizce "National Aeronautics and Space Administration" sözcüklerinin kısaltmasıyla bilinen, ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumdur.1958 yılında kurulmuştur.
NASA, günümüzde ağırlıklı olarak Ay'la ilgili çalışmalar ve Skylab uzay istasyonu ile uzay mekiği gibi çalışmaları ile ABD'nin uzay çalışmalarına yön vermiştir. Ayrıca, Uluslararası Uzay İstasyonu projesini desteklemektedir. NASA, Ares I ve V iniş araçlarının geliştirilmesi üzerinde de durmaktadır. Ayrıca uzun vadeli sivil ve askerî roket çalışmalarında da bulunmaktadır. NASA'nın insanlı veya insansız birçok uzay uçuş programı vardır. Ayrıca gelişmiş savaş uçakları projelerine imza atmaktadır. NASA, randevulu uzay seyahatleri projesi üzerinde de çalışmaktadır