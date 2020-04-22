NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

NASA'nın yeni keşif aracı hem Mars'ta hem de kamuoyundan saklanan uzaylılarla ilgili kanıtlar üstünde detaylı araştırma yapacak. Bu tartışmalar sürerken komplo teorisyenleri Curiosity tarafından çekilen bir karede sözde yeni bir uzaylı kanıtı buldu.

Bu yeni iddiaya göre Gigapan sitesinde paylaşılan Curiosity tarafından çekilen bir karede Marslılara ait tapınak benzeri yapı yer alıyor.