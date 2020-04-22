NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...
NASA (Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi) özellikle Mars ve Ay olmak üzere, Güneş Sistemi'nin tüm içeriği hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dünyaya en çok benzer özelliklere sahip olan Mars üzerinde çalışmalar daha yoğun. Perseverance adlı keşif aracı ilerleyen günlerde kızıl gezegene gidecek, hali hazırda da NASA'nın Mars'ta aktif olarak görev alan Curiosity adlı bir aracı Dünya'ya görüntüler paslıyor. Bir süre önce Curiosity tarafından çekilen bir karede, dikkat çekici bir keşif yapıldı. İlginç iddialar gündeme geldi. Tabi ardından komplo teorileri gelişti. İşte detaylar...
22.04.2020 16:38
- Son Güncelleme: 22.04.2020 16:38
NASA'nın yeni keşif aracı hem Mars'ta hem de kamuoyundan saklanan uzaylılarla ilgili kanıtlar üstünde detaylı araştırma yapacak. Bu tartışmalar sürerken komplo teorisyenleri Curiosity tarafından çekilen bir karede sözde yeni bir uzaylı kanıtı buldu.
Bu yeni iddiaya göre Gigapan sitesinde paylaşılan Curiosity tarafından çekilen bir karede Marslılara ait tapınak benzeri yapı yer alıyor.
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