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NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi) özellikle Mars ve Ay olmak üzere, Güneş Sistemi'nin tüm içeriği hakkında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Dünyaya en çok benzer özelliklere sahip olan Mars üzerinde çalışmalar daha yoğun. Perseverance adlı keşif aracı ilerleyen günlerde kızıl gezegene gidecek, hali hazırda da NASA'nın Mars'ta aktif olarak görev alan Curiosity adlı bir aracı Dünya'ya görüntüler paslıyor. Bir süre önce Curiosity tarafından çekilen bir karede, dikkat çekici bir keşif yapıldı. İlginç iddialar gündeme geldi. Tabi ardından komplo teorileri gelişti. İşte detaylar...

22.04.2020 16:38 - Son Güncelleme: 22.04.2020 16:38
NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

NASA'nın yeni keşif aracı hem Mars'ta hem de kamuoyundan saklanan uzaylılarla ilgili kanıtlar üstünde detaylı araştırma yapacak. Bu tartışmalar sürerken komplo teorisyenleri Curiosity tarafından çekilen bir karede sözde yeni bir uzaylı kanıtı buldu.

Bu yeni iddiaya göre Gigapan sitesinde paylaşılan Curiosity tarafından çekilen bir karede Marslılara ait tapınak benzeri yapı yer alıyor.

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NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

Uzaylı avcısı Scott C. Waring yaptığı açıklamada yarısı toprağa gölümü olan yapının, dikkat çekici olduğunu ve kapısının karede belli olduğunu söyledi.

NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

Komplo teorisyeni sözlerine şu şekilde devam etti:

"Duvarları hava koşullarına ve zamana genel olarak iyi dayanmış. Tapınak olduğunu düşünüyorum. Dağlara, tepelere veya yüksek yerlere anıt ya da tapınak yapmak, her zaman tarihi ve kültürel yapılar için önemli bir konum olmuştur."

NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

Sözde yapıyla ilgili olarak söylenenleri savunanlar oldu. Bir kullanıcı yapının tapınak değil, uzaylılara ait bir üssün girişi olduğunu belirtti.

NASA'da çalışan bilim insanları keşfetti ama fark etmedi! Curiosity'den kan donduran keşif...

Bir başkası ise savaş veya doğal afetlerden korunmak için yapılmış olabileceğini ileri sürdü.

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