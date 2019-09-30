NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uzun zamandır 'Mars'ta yaşam var mı?' sorusunu arıyor... Yaşam şartları açısından dünyaya en yakın gezegen olan Mars ile ilgili dünyayı şaşkına çeviren açıklama NASA'nın baş araştırmacılarından biri olan Jim Green'den geldi. Araştırmacı Mars'ta yaşamın bulunmasına kısa bir süre kaldığını açıkladı. Ancak ortada ciddi bir sorun var...
30.09.2019 10:08
- Son Güncelleme: 30.09.2019 10:15
Uzayda yaşam var mı? Dünya dışı varlıklar gerçek mi? Dünya şartlarına en yakın gezegen olan Mars'ta yaşam var mı?
İnsanlık teknolojin ilerlemesi ile birlikte bu soruların yanıtlarını daha fazla merak eder, daha fazla araştırır oldu. NASA'nın önemli bilim insanlarından Jim Green'in yaptığı açıklama da bu sorulara yanıt verir cinsten ama...
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