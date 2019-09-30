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NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uzun zamandır 'Mars'ta yaşam var mı?' sorusunu arıyor... Yaşam şartları açısından dünyaya en yakın gezegen olan Mars ile ilgili dünyayı şaşkına çeviren açıklama NASA'nın baş araştırmacılarından biri olan Jim Green'den geldi. Araştırmacı Mars'ta yaşamın bulunmasına kısa bir süre kaldığını açıkladı. Ancak ortada ciddi bir sorun var...

30.09.2019 10:08 - Son Güncelleme: 30.09.2019 10:15
NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Uzayda yaşam var mı? Dünya dışı varlıklar gerçek mi? Dünya şartlarına en yakın gezegen olan Mars'ta yaşam var mı?

İnsanlık teknolojin ilerlemesi ile birlikte bu soruların yanıtlarını daha fazla merak eder, daha fazla araştırır oldu. NASA'nın önemli bilim insanlarından Jim Green'in yaptığı açıklama da bu sorulara yanıt verir cinsten ama...

NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Dr. Jim Green, Mart 2021'de Mars'a varacak NASA'ya ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait iki yer aracının aylar içinde canlılığa dair kanıt bulabileceğine dair uyarıda bulundu.

NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Independent'in haberine göre; Mars'ta yaşamın en geç 2 yıl içerisinde bulunabileceğini ancak dünyanın buna hazır olmadığını söyledi.

NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

HAZIR DEĞİLİZ

Dr. Green 'Endişeleniyorum çünkü keşfe ve bazı duyurular yapmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu tamamen yeni bir düşünce dizisi başlatacak. Sonuçlara hazır olduğumuzu sanmıyorum.' dedi.

NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Son araştırmalar, daha önce yaşam barındıramayacağı düşünülen gezegenlerin bir zamanlar canlılığa uygun şartları sağlamış olabileceğini gösteriyor.

Bu yıl, bilim insanları Mars yüzeyinin altında akan geniş ve etkin bir su sistemi bulunabileceğini keşfetti.

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