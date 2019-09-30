NASA yöneticisinden dünyayı sallayan açıklama: Mars'ta 2 yıl içerisinde yaşam keşfedilecek ama...

Uzayda yaşam var mı? Dünya dışı varlıklar gerçek mi? Dünya şartlarına en yakın gezegen olan Mars'ta yaşam var mı?

İnsanlık teknolojin ilerlemesi ile birlikte bu soruların yanıtlarını daha fazla merak eder, daha fazla araştırır oldu. NASA'nın önemli bilim insanlarından Jim Green'in yaptığı açıklama da bu sorulara yanıt verir cinsten ama...