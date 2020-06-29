NASA tüm dünyayla paylaştı! Uzaydan 'Ankara' paylaşımında dikkat çeken detay

"TÜRKİYE'NİN KALBİ"

NASA, 25 Mart 2020'de çekilen fotoğrafı "Beyaz ve sarı parlak tonları ile Ankara. Türkiye'nin coğrafi ve siyasi kalbi" notuyla yayınladı.

NASA fotoğrafın detaylarında, "Ankara'nın demir yolu ve kara yolu ağları arter olarak işlev görüyor. Bu iyi aydınlatılmış ulaşım ağları, şehir merkezinden dışa doğru yayıldıkça yayılıyor.

Ankara'nın en belirgin iki gece rengi ise beyaz ve sarı-tırımcu tonları olarak dikkat çekiyor. Farklı aydınlatmaların kullanılmasıyla oluşan bu renkler, endüstriyel ve yerleşim alanları arasındaki ayrımı genel olarak yansıtıyor. Örneğin sanayi şehri Sincan'ın beyaz güçlü bir ışık yaydığını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.