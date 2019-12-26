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NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı. Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.

26.12.2019 13:51 - Son Güncelleme: 26.12.2019 13:56
NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.

NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

DÜNYANIN SONU MU GELİYOR?

Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita gören herkesi korkutmaya yetti. Kuzey yarım kürede kış aylarına girilmesine rağmen Dünya'nın 'ateşi' düşmüyor.

NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece kaydedilmişti. Bu da bir rekordu. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

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