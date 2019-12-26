NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı. Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.
26.12.2019 13:51
- Son Güncelleme: 26.12.2019 13:56
Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece kaydedilmişti. Bu da bir rekordu. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.
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