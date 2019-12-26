NASA ilk kez paylaştı! Spitzer Teleskobu Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece kaydedilmişti. Bu da bir rekordu. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.